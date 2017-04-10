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Порошенко ждет от Гонтаревой аргументов - Луценко

Понедельник, 10 апреля 2017, 22:57

Президент Петр Порошенко хочет услышать аргументацию главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой относительно ее желания уйти в отставку.

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Конечно, он встретится с Валерией Гонтаревой, обсудит с ней вопрос ее отставки. В случае, если ее аргументы будут для него приемлемы, если не удастся найти другой консенсус, то с фракцией обсуждалось, что он обязательно проведет консультации по кандидатурам, которые могут рассматриваться на должность, в случае, если Валерия Гонтарева все-таки решит уйти с должности главы Национального банка", - сказала она журналистам в понедельник вечером у здания администрации президента, где проходило заседание фракции "Блок Петра Порошенко".

Ранее в понедельник, 10 апреля, глава Нацбанка Гонтарева сообщила, что подала президенту Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая, других изменений, по ее словам, в правлении НБУ пока не планируется.

Гонтарева отметила, что ожидает кандидатуру на пост главы НБУ от президента в ближайшее время.

В свою очередь руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что Гонтарева продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового руководителя НБУ. Кроме того, по его словам, на текущей пленарной неделе в повестке дня парламента нет вопроса заслушивания отчета главы НБУ.

Интерфакс-Украина

Темы: ПорошенкоГонтареваЛуценко
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