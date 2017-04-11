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Вывод США: РФ заранее знала, что Асад использует химическое оружие - СМИ

Вторник, 11 апреля 2017, 02:28

Чиновник США заявил, что Соединенные Штаты пришли к выводу, что Россия заранее знала о нападении с использованием химического оружия, которое имело место в Сирии на прошлой неделе.

Об этом пишет Голос Америки.

Чиновник заявил, что беспилотник управляемый россиянами облетал больницу в Сирии, когда в нее поступали жертвы химического оружия, чтобы получить помощь.

Через несколько часов после облета, больницу разбомбил истребитель российского производства. По мнению американских чиновников, таким образом была предпринята попытка скрыть  использование химического оружия.

До понедельника, чиновники США заявляли, что не были уверены, кто именно руководил беспилотником: россияне, или сирийцы. Высокопоставленный чиновник сказал, что пока не известно, кто именно управлял истребителем, который нанес удар по больнице.

Чиновник сказал, что присутствие беспилотника не могло быть совпадением, и Россия должна была знать о том, что планируется химический удар, после которого в больницу будут прибывать раненые.

Чиновник не имел разрешения публично говорить о данных разведки и предоставил инфомрацию анонимно.

Как сообщалось, вооруженные силы США выпустили более 50 крылатых ракет "Томагавк" по сирийским правительственным целям в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, жертвой которой стали десятки людей.

Напомним, ранее сообщалось. что группа американских сенаторов представила законопроект, который обеспечит создание так называемого "гибридного" трибунала для расследования военных преступлений в Сирии.

Темы: СирияРосcияСША
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