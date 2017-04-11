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В деле Чийгоза двое свидетелей рассказали о митингах в 2014 году

Вторник, 11 апреля 2017, 15:46

В ходе 102 судебного заседания по "делу Ахтема Чийгоза" допросили двух свидетелей стороны защиты.

Об этом сообщил в видеообращении на Facebook адвокат Николай Полозов.

По его словам, первым свидетелем защиты был Али Абдуллаев, который рассказал, что узнал о предстоящем митинге со СМИ.

Свидетель отметил, что Чийгоз успокаивал людей, и пытался предотвратить начало давки. Он также рассказал, что у митингующих не было намерений ворваться в зал Верховной Рады Крыма, или сорвать сессию.

"Примерно в 12:00 со стороны пророссийских митингующих началось оживление, они начали громко хлопать в ладоши, кричать "Севастополь". Свидетель понял, что к митингующим присоединилась большая группа людей из Севастополя. После этого митингующие прорвали кордон милиции и начали заполнять центр внутреннего двора и приближаться к милицейским, которые стояли возле проукраинских активистов. Возникла давка", - рассказал Полозов.

"Около 16:00 перед участниками митинга выступили Рефат Чубаров и Сергей Аксенов, которые сообщили, что сессия не состоялась. И попросили разойтись", - рассказал свидетель.

Абдуллаев отметил, что проукраинские митингующие устраивали коридоры для тех, кто хотел покинуть митинг.

Вторым свидетелем защиты был Сабри Аметов, который рассказал, что тоже узнал о митинге из СМИ. В Верховную Раду Крыма он приехал на общественном транспорте со своим другом.

После обеда допрос свидетеля Аметова будет продолжен. В понедельник проходит 102 судебное заседание по делу Чийгоза.

Как известно, ранее "Верховный суд Крыма" продлил арест Ахтему Чийгоз на три месяца, до 8 июля.

Его задержали в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в частности, партии "Русское единство".

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на две: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, и отдельно - по другим фигурантам процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

Украинская правда

Темы: Крыманнексиякрымские татары
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