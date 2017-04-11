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Смоленская катастрофа: Кремль прокомментировал обвинения Польши

Вторник, 11 апреля 2017, 16:27

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, на чем основаны выводы польской правительственной комиссии о взрыве на борту Ту-154 президента Польши Леха Качиньского.

Об этом он сказал журналистам во вторник, сообщает российское агентство "РИА Новости".

По его словам, записи разговоров диспетчеров и пилотов таких показаний не содержат.

"Нет, мы не можем это прокомментировать, мы не знаем, чем руководствовалась эта комиссия, на чем она основывала свои выводы. У следствия есть определенные данные и запись разговоров на борту, и записи пилотов, и диспетчеров, которые таких свидетельств не содержат. В данном случае, мы не знаем, чем могла эта комиссия руководствоваться", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать выводы польской комиссии.

Как известно, 3 апреля прокуратура Польши сформулировала новые обвинения в адрес российских диспетчеров и третьего лица в башне контроля за полетами в деле расследования Смоленской катастрофы.

Ранее в правительстве Польши заявляли, что готовят жалобу в Международный Суд ООН из-за российского расследование по делу Смоленской катастрофы и из-за отказа России возвращать обломки самолета ТУ-154М.

10 апреля председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Вацлав Берчинський заявил, что самолет экс-президент Польши Леха Качиньского вблизи аэродрома в Смоленске начал распадаться задолго до взлетно-посадочной полосы.

Как известно, 10 апреля 2010 неподалеку аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек.

Темы: ПольшаРосcия
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