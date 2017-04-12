Тиллерсон: Отношения РФ и США находятся на низком уровне

Отношения России и США находятся на низком уровне и обозначены недоверием.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщает The Guardian, Тиллерсон прилетел в Россию, чтобы подтолкнуть Москву к позиции США по Сирии, но Лавров заявил, что обе стороны, как и раньше, "разошлись" в оценках химической атаки в провинции Идлиб.

Тиллерсон, который также встретился с президентом России Владимиром Путиным в среду, заявил на совместной пресс-конференции с Лавровым: "Современное состояние американо-российских отношений находится на низком уровне. Существует очень низкий уровень доверия между нашими двумя странами ... две передовые ядерные державы не могут иметь такого рода отношений".

Кроме того, Тиллерсон сообщил, что не обсуждал изменения статуса санкций против России во время его встречи с Лавровым.

После встречи Путина с Тиллерсоном, которая длилась около двух часов, президент РФ заявил российскому телевидению: "Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно в том, что касается военных дел. Он не улучшился, а, скорее всего, ухудшился".