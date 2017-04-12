Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тиллерсон: Отношения РФ и США находятся на низком уровне

Среда, 12 апреля 2017, 21:46

Отношения России и США находятся на низком уровне и обозначены недоверием.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщает The Guardian, Тиллерсон прилетел в Россию, чтобы подтолкнуть Москву к позиции США по Сирии, но Лавров заявил, что обе стороны, как и раньше, "разошлись" в оценках химической атаки в провинции Идлиб.

Тиллерсон, который также встретился с президентом России Владимиром Путиным в среду, заявил на совместной пресс-конференции с Лавровым: "Современное состояние американо-российских отношений находится на низком уровне. Существует очень низкий уровень доверия между нашими двумя странами ... две передовые ядерные державы не могут иметь такого рода отношений".

Кроме того, Тиллерсон сообщил, что не обсуждал изменения статуса санкций против России во время его встречи с Лавровым.

После встречи Путина с Тиллерсоном, которая длилась около двух часов, президент РФ заявил российскому телевидению: "Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно в том, что касается военных дел. Он не улучшился, а, скорее всего, ухудшился".

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: Продвижение дается ценой огромных усилий
В Пентагоне заявили о "не идеальных" условиях для передачи Украине F-16 сейчас
Оборонный бюджет США: Палата представителей отклонила ряд негативных для Украины поправок
Последние новости
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
Все новости...
Реклама: