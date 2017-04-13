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Климкин: Визит Тиллерсона в Россию показал, что доверия к ней нет

Четверг, 13 апреля 2017, 14:05

Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона показал, что с Россией нельзя сотрудничать и разговаривать на основе доверия.

Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя итоги встречи государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым 12 апреля в Москве, передают Украинские Новости.

"Визит Тиллерсона - это этап в выстраивании того, каким образом мы можем совместно давить на Россию, чтобы она начала, наконец, действовать в логике того, чтобы уйти с Донбасса", - сказал министр иностранных дел.

Климкин добавил, что еще на заседании "Украина - НАТО" США заверили Украину, что они всегда будут выступать с поддержкой украинского государства и санкции, введенные из-за оккупации Донбасса, останутся в силе до выполнения в полной мере достигнутых в Минске договоренностей.

"Я считаю, что его визит очень четко продемонстрировал, не только в заявлениях, но и в логике того, что он излагал в ходе пресс-конференции... наш совместный тезис - с Россией нельзя ни сотрудничать, ни разговаривать на основе доверия. Во время визита однозначно было подтверждено, кстати, то, что сказал Тиллерсон в ходе встречи глав МИДов G7: "Мы готовы сделать для Украины больше. Каждый, кто сидит вокруг этого стола, тоже должен сделать больше. И это очень важно", - добавил министр.

Как известно, президент России Владимир Путин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон тему Украины обсуждали неглубоко.

Темы: РосcияКлимкин
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