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Дубневича поймали на голосовании за троих

Четверг, 13 апреля 2017, 15:07

Депутат-мажоритарщик от БПП Ярослав Дубневич кнопкодавил на пленарном заседании в четверг во время голосования за определение представителя Верховной Рады в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает общественная организация Чесно.

В момент голосования на видео видно, как Дубневич давит кнопку на одном месте, после этого на другом, а потом и на третьем. На табло поименного голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали все три места.

 
фото: Чесно

В организации отметили, что сейчас президентская фракция в парламенте - рекордсмен по количеству зафиксированных фактов кнопкодавства (79 фактов).

Как известно, в конце Верховная Рада отказалась избрать в состав конкурсной комиссии по выбору членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Запайщикова Константина (предложенный "Народным фронтом") и Юрия Шульга (предложен БПП).

Темы: кнопкодавствоВерховная Рада
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