МИД за ущемления крымских татар потребует давить на Россию

Министерство иностранных дел Украины будет обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за участившихся обысков в Крыму.

Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца в комментарии "Крым.Реалии" 13 апреля.

"Систематические, масштабные ущемления крымских татар и этнических украинцев говорят о том, что Россия продолжает использовать этих людей в своей политической игре и политических целях", – сказала она.

"Мы категорически осуждаем такие действия и будем обращаться ко всем нашим партнерам для того, чтобы усилить давление на Россию. Так как только консолидированным давлением и международной изоляцией можно достичь определенных результатов", – заявила Беца.

Окупант переслідує, залякує всіх незгодних з окупацією АРК. Поінформуємо партнерів, посилюємо міжнародний тиск на РФ https://t.co/xzKEzBC0XO — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 13, 2017

Она добавила, что ситуация в Крыму "еще раз говорит о том, что Россия цинично и дерзко игнорирует все нормы Международного права, в частности последнюю резолюцию Генеральной ассамблеи ООН".

"Эта резолюция обязала Российскую Федерацию как государство-оккупанта придерживаться норм Международного права и соблюдать права человека на оккупированном полуострове. Но Россия в очередной раз игнорирует любые свои обязатательства", – напомнила спикер МИД.

Как известно, утром 13 апреля в Бахчисарае российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

Адвокат Джемиль Темишев сообщил, что на задержанных крымских мусульман составили админпротоколы, их везут в суд.

Российские силовики назвали обыски и задержания "плановыми мероприятиями".

6 апреля сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя и задержали около 80 человек "неславянской внешности".

После аннексии в Крыму в Крыму регулярно проводят обыски и задерживают крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".