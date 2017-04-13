Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-"регионала" Олейника

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать заочное расследование в отношении бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Владимира Олейника.

Об этом говорится в определении Апелляционного суда Киева от 28 марта, передают "Українські новини".

31 января судья Печерского райсуда Кристина Гладун удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры и разрешила начать заочное расследование в отношении бывшего депутата.

Защита Олейника обжаловала данное решение.

Апелляционный суд отклонил апелляцию, отметив, что решения о начале специального расследования не подлежат обжалованию.

В решении Печерского суда указано, что бывший депутат скрывается от следствия и объявлен в международный розыск.

Олейника подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В частности, депутат подозревается в том, что с целью получения неправомерной выгоды для себя подписал протокол заседания счетной комиссии Рады от 16 января 2014 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о принятии "диктаторских законов".

Государственная пограничная служба предоставила информацию, что Олейник 1 октября 2014 года вылетел из аэропорта "Борисполь" (Киевская область) рейсом "Киев - Москва" в направлении России, и к этому времени на территорию Украины не возвращался.

Как известно, Олейник в России попросил суд дать оценку Револиции Достоинства в Украине.

27 декабря 2016 года Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады о признании смены власти в Украине в 2014 году государственным переворотом.