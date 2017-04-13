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Климпуш-Цинцадзе: Россия может получить еще один международный иск

Четверг, 13 апреля 2017, 17:40

Если Россия попытается препятствовать работе украинских рыбаков в территориальных водах Украины в Крыму, это может стать поводом для международного иска против Москвы.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о реакции Украины на возможный запрет украинским рыбакам работать в водах у Крыма, передает "Интерфакс-Украина".

"Касательно того, что кто-то хочет запретить нам в наших территориальных водах заниматься рыбной ловлей, то я думаю, что это еще один... из тех случаев, который может превратиться в очередной иск против Российской Федерации", - сказала она.

При этом Климпуш-Цинцадзе отметила, что такой иск будет абсолютно обоснованным.

Как известно, 4 апреля крымский пограничный отряд, который действовал от имени РФ, остановил украинское рыболовецкое судно "Рыбак Херсона" с целью его осмотра.

Пограничная группа выдвинула претензию о якобы нарушениях судном границы 400 м, мотивируя это тем, что судно по их мнению зашло в буферную зону.

В результате 4-часового осмотра был составлен административный протокол с указанием штрафных санкций в размере 30 тысяч рублей.

Темы: РосcияКрым
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