Россия не будет участвовать в Евровидении и транслировать его

Российский Первый канал заявил, что не будет транслировать в этом году конкурс "Евровидение" из-за отказа украинских властей впускать в страну для участия в нем певицу Юлию Самойлову.

Об этом было объявлено в вечернем выпуске новостей Первого канала, передает "Интерфакс".

"Первый канал сегодня получил письмо от Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии нашей участницы Юлии Самойловой в конкурсе в Киеве, об этом сообщает ЕВС со ссылкой на решение спецслужб Украины", - сказал ведущий.

На Первом канале заявили, что "считают отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней его истории было объединение людей".

"Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника, но "Первый канал" считает и тот, и другой вариант неприемлемым: удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса, вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться", - подчеркивают на Первом канале.

Председатель наблюдательного совета "Евровидения" Франк-Дитер Фрейлинг, комментируя решение "Первого канала" заявил: "Мы решительно осуждаем решение украинских властей ввести запрет на въезд Юлии Самойловой, поскольку мы считаем, что оно полностью подрывает целостность и неполитический характер песенного конкурса "Евровидение" и его миссию объединять все народы посредством дружеского соревнования", – сказал он.

"К сожалению, оба предложения были отклонены "Первым каналом". Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе "Евровидение". Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого", – говорится в ответе EBС на просьбу РБК прокомментировать заявление "Первого канала"

В то же время Юлия Самойлова заявила РБК, что она очень огорчена тем, что Европейскому вещательному союзу не удалось урегулировать вопрос с ее участием в "Евровидении".



"Но я верю, что в будущем я обязательно поеду на этот конкурс от России, в другую страну", — сообщила певица.

Как известно, Россию на Евровидении-2017 должна была представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова.

Она в июне 2015 года выступала в оккупированном Россией Крыму и въехала туда без предупреждения украинской стороны.

Поэтому Служба безопасности запретила ей въезд в Украину.