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"Новая газета" заявила об открытых угрозах редакции

Четверг, 13 апреля 2017, 21:59

Российская "Новая газета" обнародовала заявление в связи с открытыми угрозами, прозвучавшими в адрес редакции.

Журналистам пришлось опубликовать заявление на Facebook, поскольку сайт, по предварительным данным, подвергся хаккерской атаке.

Как известно, 1 апреля "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Нам известны имена троих погибших, и также мы знаем, что убитых людей гораздо больше. Внесудебные расправы, так называемые "убийства чести", вершат и родственники жертв…", - отметили в редакции.

"Реакция, последовавшая на публикации о преследовании чеченских гомосексуалов, вызывает у редакции серьезные опасения за безопасность уже не только конкретных журналистов, но и всех без исключения сотрудников "Новой газеты", - сказано в заявлении.

Согласно информации, 3 апреля, спустя три дня после первой публикации, в центральной мечети Грозного состоялось экстренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни.

По официальным данным, в собрании приняли участие 15 тысяч человек.

На этом собрании Адам Шахидов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, публично обвинил коллектив "Новой газеты" в клевете и четко обозначил "врагов нашей веры и нашей родины".

"Выступление Шахидова, а также других чеченских богословов транслировалось местным телевидением и широко разошлось в интернете, спровоцировав волну нетерпимых высказываний в социальных сетях", - отмечает газета.

По результатам этого собрания была принята резолюция. Второй пункт этой резолюции открыто и прямо призывает к насилию: "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".

"Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами", - заявили в редакции.

"Для "Новой газеты" совершенно очевидно, что нынешняя волна репрессий — не уникальное явление для сегодняшней Чечни. Уровень насилия в республике за последние три года резко возрос и это прямым образом связано с отсутствием полноценного расследования убийства Бориса Немцова, которое, по сути, сошло с рук заказчикам этого преступления", - отмечается в заявлении.

Журналисты считают, что безнаказанность именно за это преступление породила полную уверенность заказчиков в собственной неуязвимости.

"Молчание и бездействие в такой ситуации делают всех, кто способен хоть что-то предпринять, соучастниками. Именно поэтому "Новая газета" продолжает работать в Чечне. Но мы очень хорошо понимаем, какую высокую цену можем заплатить. Нерасследованные убийства наших коллег — Анны Политковской и Натальи Эстемировой — очевидное доказательство", - заявляет редакция.

Журналисты настаивают: реакция на журналистскую работу, озвученная на встрече в центральной мечети, неприемлема в цивилизованном обществе и должна быть оценена с точки зрения российского права.

"Новая газета" призвала  российские власти сделать все возможное, чтобы пресечь действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды к журналистам, выполняющим свои профессиональные обязанности.

Темы: СМИРосcия
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