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Столтенберг призвал Россию повлиять на боевиков на Донбассе

Пятница, 14 апреля 2017, 07:13

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал Россию использовать значительное влияние на подконтрольных ей боевиков для соблюдения режима прекращения огня и отвода вооружения на Донбассе.

Об этом он сказал во время выступления в Университете Джорджа Вашингтона в рамках своего визита в США, передает "УНИАН".

По словам Столтенберга, для Украины важно, что Альянс оказывает ей поддержку, помогая модернизировать украинские Вооруженные силы, бороться с коррупцией и способствуя проведению реформ в других сферах.

При этом он отметил, что единственной основой для урегулирования вооруженного конфликта в Украине являются Минские соглашения.

"И мы призываем Россию использовать все ее влияние на сепаратистов на востоке Украины, чтобы обеспечить то, чтобы они в полной мере выполняли Минские соглашения в смысле соблюдения режима прекращения огня, который не соблюдается сейчас, в смысле отвода всего тяжелого вооружения от линии разграничения", - добавил Столтенберг.

В то же время он заявил, что НАТО призывает предоставить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ для проведения наблюдения за процессом соблюдения режима прекращения огня.


Темы: НАТОРосcияДонбасс
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