Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Родители Сущенко получили от него письмо

Пятница, 14 апреля 2017, 11:42

Родители незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко на днях получили письмо от него, датированное еще 28-м января.

Об этом сообщает 14 апреля Национальный союз журналистов Украины.

В письме Сущенко в частности пишет, что накануне получил от родителей до 4 письма, правда датированных ноябрем и декабрем прошлого года.

"Никогда не ожидал, что мне как рядовому журналисту будет такая поддержка. Я жив и здоров, вы, очевидно, меня видели по телевидению на заседании Лефортовского суда ... видели, что я в нормальной физической и психической форме, даже юморил с Ромой Цымбалюком (собкор ИА "УНИАН" в Москве, - ред.) ... Так что не волнуйтесь за меня и не занимайтесь самоедством, что не можете мне конкретно помочь. Мой вам совет: воспринимайте, что со мной произошло, по-философски. Не важно теперь, чьи я здесь грехи искуплю – свои или чужие – и из-за какой заразы я здесь оказался... Главное, что жив и здоров, не поддаюсь на шантаж, угрозы, обещанного три года ждут... ", – пишет журналист.

"Главное, что вам, мои дорогие, как и моей семье, никогда не будет стыдно за то, что со мной произошло...", – добавляет Сущенко.

По словам журналиста, физического насилия к нему не применяют, а к психологическому он уже "приспособился".

"Мне очень помогает поддержка родных, журналистов – и украинских, и зарубежных, общественных наших и международных организаций", – пишет Сущенко.

Также он жалуется, что украинскую газету "Зеркало недели", которую ему выписали, до сих пор ни разу не получил.

Как известно, в января 2016 года Лефортовский районный суд Москвы продлил арест незаконно задержанному в РФ журналисту "Укринформа" Роману Сущенко еще на три месяца – до 30 апреля 2016 года.

Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции – с 2010 года.

24 января 2017 на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге была принята резолюция, в которой были выдвинуты требования освободить Сущенко, а также прекратить преследование украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

Украинская правда

Темы: Сущенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: