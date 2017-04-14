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Лутковская о правах человека в Украине: На двоечку

Пятница, 14 апреля 2017, 21:58

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская считает неудовлетворительным уровень защиты прав человека в Украине.

Об этом она сказала в интервью "5 каналу".

"На двоечку. Работы много", - оценила Лутковская уровень защиты прав человека в стране.

Омбудсмен отметила, что в последнее время увеличилось количество детского насилия.

Также острой остается проблема защиты социально-экономических прав украинцев.

Украинские новости

Темы: права человека
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