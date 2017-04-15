Съемочную группу "Слидство.Инфо" обстреляли во время съемок поместья Ахметова

Неизвестные обстреляли авто с журналистами программы "Слидство.инфо" во время съемок строительства нового имения Рината Ахметова под поселком Плюты Киевской области.

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

"Во время съемок этого видео, неизвестные обстреляли съемочную группу Слидства.Инфо. Наши репортеры Максим Опанасенко и Кирилл Шапар снимали это новое имение Рината Ахметова под Киевом", - сообщили журналисты, опубликовав видео снятое с помощью дрона.

Снять стрелявших журналистам не удалось, потому что у них с собой был только дрон, а обычной камеры не было и пришлось бежать от обстрела.

Ранее один из членов съемочной группы Максим Опанасенко, сообщил, что инцидент произошел во время съемки сюжета об одном из украинских олигархов, фамилию которого не захотел назвать.

По его словам, стреляли метр-полтора над машиной, в которой они находились.

В комментарии "Украинской правде" Опанасенко сообщил, что из-за этого инцидента журналисты решили в полицию не обращаться.

При этом он добавил, что они хотят вычислить самостоятельно, кто мог стрелять.