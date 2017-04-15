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Знімальну групу "Слідство.Інфо" обстріляли під час зйомок маєтку Ахметова

Субота, 15 квітня 2017, 00:29

Невідомі обстріляли авто з журналістами програми "Слідство.інфо" під час зйомок будівництва нового маєтку Рината Ахметова під селищем Плюти Київської області.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

"Під час зйомок цього відео, невідомі обстріляли знімальну групу Слідства.Інфо. Наші репортери Максим Опанасенко та Кирило Шапар знімали цей новий маєток Рината Ахметова під Києвом", - повідомили журналісти, опублікувавши відео зняте за допомогою дрона.

Зняти тих, хто стріляв, журналістам не вдалося, тому що у них з собою був тільки дрон, а звичайної камери не було і довелося тікати від обстрілу.

Раніше один із членів знімальної групи Максим Опанасенко, повідомив, що інцидент стався під час зйомки сюжету про одного з українських олігархів, прізвище якого не захотів назвати.

За його словами, стріляли метр-півтора над машиною, в якій вони знаходились.

В коментарі "Українській правді" Опанасенко повідомив, що через цей інцидент журналісти вирішили до поліції не звертатися.

При цьому він додав, що вони хочуть вирахувати самостійно, хто міг стріляти.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІАхметов
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