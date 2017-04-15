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США не будут принимать военные меры против Северной Кореи

Суббота, 15 апреля 2017, 03:27

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение проводить в отношении КНДР политику максимального давления.

Об этом сообщает Associated Press.

Американские чиновники сообщили агентству, что советники Трампа рассмотрели широкий диапазон вариантов, как заставить Северную Корею отказаться от ядерной программы, в том числе военное вмешательство и свержение диктатуры.

По словам источников, говоривших на условиях анонимности, акцент в своей политике Белый дом сделает на усилении давления на Пхеньян при поддержке со стороны Китая, главного торгового партнера Северной Кореи.

Новая стратегия будет воплощаться на фоне роста напряжения на Корейском полуострове. США, Южная Корея и другие официальные лица внимательно следят за развитием ситуации на Севере, учитывая данные, что Пхеньян может провести еще одно испытание ракеты или ядерной бомбы в честь дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля.

Чиновники надеются, что Китай и Россия поддержат в ООН введение более жестких санкций против КНДР, если она проведет еще одно испытание ядерного оружия.

По словам источников, целью политики США должно стать ядерное разоружение Северной Кореи. Она не должна привести к какому-либо договору о контроле над вооружениями или сокращении ядерного арсенала КНДР, котрое означало бы, что США признают ее как ядерную державу.

Ранее высокопоставленные представители разведки США сообщили, что США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, если будут уверены, что она собирается провести испытание ядерного оружия.

США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк" всего в 300 милях от северокорейского ядерного полигона.

Темы: ядерное оружиеЮжная КореяСША
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