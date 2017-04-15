Хакеры обвиняют АНБ во взломе межбанковской системы SWIFT

Хакеры опубликовали материалы свидетельствующие о том, что Агентство национальной безопасности США (NSA) отслеживает межбанковские операции SWIFT ряда ближневосточных и латиноамериканских банков.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Документы и файлы выложены группой, которая называет себя The Shadow Brokers ("Теневые брокеры"). На некоторых материалах есть печати АНБ, однако Reuters не может подтвердить их подлинность.

Также опубликованы множество программ для взллома операционной системы Windows, по крайней мере, некоторые из них до сих пор работают, утверждают исследователи.

Среди опубликованных материалов содержится компьютерный код, который может быть использован злоумышленниками для взлома серверов SWIFT и отслеживания обмена сообщениями, заявил консультатнт по кибер-безопасности, который помогал банкам расследовать взломы своих SWIFT систем, Шейн Шук.

Шук считает, что криминальные хакеры могут использовать полученную информацию для взлома банков и кражи денег с помощью операций имитирующих прошлогоднее ограбление центрального банка Бангладеш, когда был украден $81 млн.

В 2013 году документы, опубликованные бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом, показали, что АНБ имела возможность контролировать сообщения в системе SWIFT. Согласно им, агенство контролировало систему для обнаружения платежей, направленных на финансирование преступлений.

Между тем, Reuters подчеркивает, что опубликованные хакерами документы не доказывают, что АНБ использовала указанные в них методы для мониторинга сообщений в системе SWIFT.