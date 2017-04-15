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Украина попала в ТОП-10 стран с самым низким уровнем безопасности

Суббота, 15 апреля 2017, 14:12

Украина вошла в десятку стран с самым низким уровнем безопасности, заняв 127 место из 136 наряду с такими странами, как Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбия.

Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума "Конкуренция в путешествии и туризме - 2017", передает "Громадське".

Как отмечается, опережают Украину Филиппины, Ливан, Мали и Бангладеш.

Первые места по уровню безопасности в рейтинге занимают Финляндия, Объединенные Арабские Эмираты, Исландия и Оман. Всего в рейтинге оцениваются 136 стран.

Согласно общему индексу туристической конкурентоспособности Украина занимает 88 место, опережая Македонию, Гондурас и Танзанию. В первой тройке - Испания, Франция и Германия.

В плане здоровья и гигиены в Украине не все так плохо - она входит в первую десятку стран, занимая 8 место. На первых местах - Германия, Литва и Австрия.

В плане цен Украина занимает 45 место, за ней - Тайвань, Марокко и Панама, а впереди - Македония, Южная Африка и Латвия. Самыми дешевыми странами оказались Иран, Египет и Малайзия.

По рейтингу культурных богатств Украина - на 51 месте, перед Болгарией, Алжиром и Финляндией. На первых местах Китай, Испания и Франция.

По показателям развития туристического сервиса Украина находится на 71 месте, опережая Македонию, Намибию и Армению. Первые в этом деле - Австрия, Испания и США.

По уровню международной открытости Украина занимает 78 место, перед Мавританией, Бутаном и Руандой. Обогнали Украину Азербайджан, Тунис и ОАЭ. На первых местах - Сингапур, Австралия и Чили.

С нацеленностью на туризм еще хуже - в Украине 90 место, перед Литвой, Болгарией и Казахстаном. При этом лидируют Мальта, Сингапур и Исландия.

По показателям экологической стабильности Украина занимает 90 место, опережая Лаос, Казахстан и Бахрейн. Стабильными в плане окружающей среды по рейтингу являются Швейцария, Австрия и Норвегия.

Экономическая правда

Темы: рейтинг
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