Благодатный огонь первыми привезли в Украину представители УПЦ КП

В аэропорту Борисполь приземлился самолет, которым доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

Как сообщает ТСН, первыми прилетели представители УПЦ Киевского патриархата. Это был регулярный рейс.

В сюжете говорится, что самолет сел в Борисполе в 20:05.

Примерно в 21:00 в Борисполе должен приземлиться чартерный рейс Московского патриархата.

Как сообщалось, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:22 по киевскому времени.