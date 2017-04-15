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Благодатный огонь первыми привезли в Украину представители УПЦ КП

Суббота, 15 апреля 2017, 21:17

В аэропорту Борисполь приземлился самолет, которым доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

Как сообщает ТСН, первыми прилетели представители УПЦ Киевского патриархата. Это был регулярный рейс.

В сюжете говорится, что самолет сел в Борисполе в 20:05.

Примерно в 21:00 в Борисполе должен приземлиться чартерный рейс Московского патриархата.

Как сообщалось, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:22 по киевскому времени.

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковь
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