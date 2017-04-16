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С 1 сентября Минобразования почти не будет принимать в интернаты детей, имеющих родителей

Воскресенье, 16 апреля 2017, 13:58

С 1 сентября Минобразования намерено прекратить набирать в интернаты детей, имеющих родителей, без крайней необходимости.

Об этом сообщил в интервью "Зеркалу недели" министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, количество детей в интернатных заведениях Украины медленно растет: если в 2000 году там находилось более 99 тысяч детей, то сейчас - 106 тысяч.

"Самое интересное другое. Тогда сирот из них было 40%, а 60% имели родителей. Сейчас - 8% сирот, 92% имеют родителей. Что происходит? Когда сироты закончились, интернаты начали затягивать к себе детей, имеющих родителей", - отметил министр.

По его словам, с 1 сентября Министерство образования намерено перестать принимать детей в подобные учреждения без необходимости, провоцируя тем самым социальное сиротство. Речь идет о запрете на устройство в интернатные учреждения детей до трех лет по заявлению родителей, кроме случаев, когда необходима паллиативная помощь.

"Такие вещи, в том числе сиротство, мы стимулируем финансово. Нужно полностью изменить механизм финансирования этой системы", - подчеркнул Рева.

Как отмечает издание, количество детей-сирот в Украине за последние 15 лет стабильно удерживается в пределах 90-104 тысяч человек. Лишь 10% из них находятся под опекой или в приемных семьях, и только 5% детей попадают в семьи усыновителей.

Темы: Минобразования
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