В Петербурге задержали несколько десятков участников "прогулки оппозиции"

На Дворцовой площади в Петербурге задержали около 50 человек - участников очередной "прогулки новой оппозиции".

Как сообщает "Эхо Москвы", задержанных везут в отделения полиции.

Как сообщил организатор шествия Александр Расторгуев, участники "прогулки", на которую вышло около 200 человек, шли по тротуару Невского проспекта в сторону Дворцовой площади, не неся с собой и не выкрикивая никаких лозунгов.

По его словам, на площади участников акции ждали около 8 автобусов с бойцами Росгвардии.

"После того, как протестующие попросили правоохранителей увести провокатора - человека, который выкрикивал в их адрес оскорбления, начались задержания самих оппозиционеров", - отмечается в сообщени.