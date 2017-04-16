В Петербурге задержали несколько десятков участников "прогулки оппозиции"
На Дворцовой площади в Петербурге задержали около 50 человек - участников очередной "прогулки новой оппозиции".
Как сообщает "Эхо Москвы", задержанных везут в отделения полиции.
Как сообщил организатор шествия Александр Расторгуев, участники "прогулки", на которую вышло около 200 человек, шли по тротуару Невского проспекта в сторону Дворцовой площади, не неся с собой и не выкрикивая никаких лозунгов.
По его словам, на площади участников акции ждали около 8 автобусов с бойцами Росгвардии.
"После того, как протестующие попросили правоохранителей увести провокатора - человека, который выкрикивал в их адрес оскорбления, начались задержания самих оппозиционеров", - отмечается в сообщени.
Оппозиционерам объявили, что их задержали по статье 20.2 админкодекса, которая касается нарушения правил проведения митингов.
Как сообщает ОВД-Инфо, из отдела полиции №1, куда доставили часть задержанных, отпустили всех активистов без составления протоколов.
В отделе полиции №71 всех отпустили, составили протоколы, но написали, что задержанные отказались их подписывать сославшись на ст.51 Конституции РФ.
В ОП №28 на лидера "Новой оппозиции" в Петербурге Александра Расторгуева и еще двоих активистов составляют протокол об административном правонарушениит (статья не известна), остальные активисты из этого отдела полиции отпущены после взятия объяснений.
Как известно, 2 апреля в Москве и других городах состоялась "прогулка новой оппозиции", в столице РФ были проведены массовые задержания участников акции.
В правоохранительных органах сообщили, что в Москве было задержано не менее 40 человек, СМИ отмечали, что количество задержанных - по меньшей мере 44 человек.