На Пасху в зоне АТО - 5 обстрелов: минометы крупного калибра, стрелковое оружие

С начала суток позиции Вооруженных Сил Украины были обстреляны 5 раз, боевики применяли минометы крупного калибра, гранатометы и стрелковое оружие.

Об этом вечером 16 апреля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась. ... Украинские военнослужащие соблюдали режим "Тишины", огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе.

На Приморском направлении из минометов калибра 82-мм боевики обстреливали позиции сил АТО в районе Водяного, по морским пехотинцам возле Широкино вели огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие по позициям сил АТО вблизи н.п. Зайцево.

На Луганском направлении возле Катериновки боевики били из минометов калибра 120-мм, позиции возле Новоалександровки были обстреляны из стрелкового оружия.