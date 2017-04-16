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Референдум в Турции: Эрдоган уже поздравил с победой

Воскресенье, 16 апреля 2017, 21:14
Референдум в Турции: Эрдоган уже поздравил с победой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидеров ряда партий страны в связи с победой на конституционном референдуме. 

Как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган позвонил премьер-министру, лидеру правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыму, главе Партии националистического движения Девлету Бахчели и лидеру Партии великого единства (ПВЕ) Мустафе Дестеджи.

"Президент выразил надежду на то, что результаты референдума послужат во благо государству и народу Турции", - отмечается в сообщении. 

Источники в администрации Эрдогана сообщили, что лидеры многих стран мира направили поздравительные послания в адрес президента Турции. 

В свою очередь, как сообщает Reuters,  оппозиционная Республиканская народная партия заявляет о нарушениях на референдуме и будет требовать пересчета до 60% голосов, заявил замглавы партии. 

Как отмечает DW, подсчет результатов голосования на референдуме еще продолжается,  подсчитаны почти 98% бюллетеней, и результат все еще неточен - разрыв между "да" и "нет" минимальный. 

По данным издания со ссылкой на турецкое информагентство Dogan и власти Стамбула, на центральной площади города - Таксим - из соображений безопасности перекрыто движение транспорта. 

Как известно, 16 апреля проходит референдум об увеличении конституционных полномочий президента Турции.

Если турецкие избиратели скажут "да", после внесения изменений в Конституцию президент сможет сам назначать министров и высших госчиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет одновременно и главой правительства, а пост премьер-министра отменят в 2019 году. 

Кроме того, Эрдоган, который сейчас возглавляет страну, получит возможность оставаться у власти в течение двух пятилетних сроков - до 2029 года. Также он сможет вернуться в кресло главы руководящей Партии справедливости и развития.

Изменения предусматривают и увеличение количества депутатов парламента - с 550 до 600, а выборы депутатов и президента будут проводиться раз в 5 лет в один день.

Оппозиционные турецкие партии предупреждают, что конституционные изменения фактически приведут к диктатуре в Турции.

Украинская правда 

 

Темы: Турцияреферендум
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