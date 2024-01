Референдум в Турции: Эрдоган уже поздравил с победой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидеров ряда партий страны в связи с победой на конституционном референдуме.

Как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган позвонил премьер-министру, лидеру правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыму, главе Партии националистического движения Девлету Бахчели и лидеру Партии великого единства (ПВЕ) Мустафе Дестеджи.

"Президент выразил надежду на то, что результаты референдума послужат во благо государству и народу Турции", - отмечается в сообщении.

Источники в администрации Эрдогана сообщили, что лидеры многих стран мира направили поздравительные послания в адрес президента Турции.

В свою очередь, как сообщает Reuters, оппозиционная Республиканская народная партия заявляет о нарушениях на референдуме и будет требовать пересчета до 60% голосов, заявил замглавы партии.

