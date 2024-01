Референдум у Туреччині: Ердоган вже привітав з перемогою

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже привітав лідерів низки партій країни з перемогою на конституційному референдумі.

Як повідомляє агентство Anadolu, Ердоган зателефонував прем'єр-міністру, лідеру правлячої Партії справедливості і розвитку Біналі Йилдириму, голові Партії націоналістичного руху Девлету Бахчелі та лідеру Партії великої єдності (ПВЄ) Мустафі Дестеджі.

"Президент висловив надію на те, що результати референдуму слугуватимуть на благо державі і народу Туреччини", - зазначено у повідомленні.

Джерела в адміністрації Ердогана повідомили, що лідери багатьох країн світу надіслали вітальні послання на адресу президента Туреччини.

У свою чергу, як повідомляє Reuters, опозиційна Республіканська народна партія заявляє про порушення на референдумі і вимагатиме перерахунку до 60% голосів, заявив заступник голови партії.

Our spox: AA states 99% of ballot boxes have been opened. But the Supreme Election Council states that 91% of ballot boxes have been opened. pic.twitter.com/M74mo8nW49