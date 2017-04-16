Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Референдум у Туреччині: Ердоган вже привітав з перемогою

Неділя, 16 квітня 2017, 21:14
Референдум у Туреччині: Ердоган вже привітав з перемогою

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже привітав лідерів низки партій країни з перемогою на конституційному референдумі.

Як повідомляє агентство Anadolu, Ердоган зателефонував прем'єр-міністру, лідеру правлячої Партії справедливості і розвитку Біналі Йилдириму, голові Партії націоналістичного руху Девлету Бахчелі та лідеру Партії великої єдності (ПВЄ) Мустафі Дестеджі.

"Президент висловив надію на те, що результати референдуму слугуватимуть на благо державі і народу Туреччини", - зазначено у повідомленні.

Джерела в адміністрації Ердогана повідомили, що лідери багатьох країн світу надіслали вітальні послання на адресу президента Туреччини.

У свою чергу, як повідомляє Reuters,  опозиційна Республіканська народна партія заявляє про порушення на референдумі і вимагатиме перерахунку до 60% голосів, заявив заступник голови партії.

Як зазначає DW, підрахунок результатів голосування на референдумі ще триває, підраховано майже 98% бюлетенів, і результат все ще неточний - розрив між "так" і "ні" мінімальний.

За даними видання з посиланням на турецьке інформагентство Dogan і владу Стамбула, на центральній площі міста - Таксім - з міркувань безпеки перекрито рух транспорту.

Як відомо, 16 квітня проходить референдум про збільшення конституційних повноважень президента Туреччини. 

Якщо турецькі виборці скажуть "так", після внесення змін до Конституції президент зможе сам призначати міністрів та вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент.  Також він буде одночасно і очільником уряду, а посаду прем'єр-міністра скасують 2019 року.

Крім того, Ердоган, який наразі очолює країну, отримає можливість залишатись при владі упродовж двох п'ятирічних термінів - до 2029 року. Також він зможе повернутися у крісло глави керівної Партії справедливості та розвитку.

Зміни передбачають і збільшення кількості депутатів парламенту - з 550 до 600, а вибори депутатів і президента проводитимуться раз на п'ять років в один день.

Опозиційні турецькі партії попереджають, що конституційні зміни фактично призведуть до диктатури у Туреччині. 

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинареферендум
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Туреччина
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працює по "Шахедах", чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
Усі новини...
Реклама: