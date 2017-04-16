Референдум у Туреччині: Ердоган вже привітав з перемогою

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже привітав лідерів низки партій країни з перемогою на конституційному референдумі.

Як повідомляє агентство Anadolu, Ердоган зателефонував прем'єр-міністру, лідеру правлячої Партії справедливості і розвитку Біналі Йилдириму, голові Партії націоналістичного руху Девлету Бахчелі та лідеру Партії великої єдності (ПВЄ) Мустафі Дестеджі.

"Президент висловив надію на те, що результати референдуму слугуватимуть на благо державі і народу Туреччини", - зазначено у повідомленні.

Джерела в адміністрації Ердогана повідомили, що лідери багатьох країн світу надіслали вітальні послання на адресу президента Туреччини.

У свою чергу, як повідомляє Reuters, опозиційна Республіканська народна партія заявляє про порушення на референдумі і вимагатиме перерахунку до 60% голосів, заявив заступник голови партії.

Our spox: AA states 99% of ballot boxes have been opened. But the Supreme Election Council states that 91% of ballot boxes have been opened. pic.twitter.com/M74mo8nW49 — HDP English (@HDPenglish) April 16, 2017

Як зазначає DW, підрахунок результатів голосування на референдумі ще триває, підраховано майже 98% бюлетенів, і результат все ще неточний - розрив між "так" і "ні" мінімальний.

За даними видання з посиланням на турецьке інформагентство Dogan і владу Стамбула, на центральній площі міста - Таксім - з міркувань безпеки перекрито рух транспорту.

Як відомо, 16 квітня проходить референдум про збільшення конституційних повноважень президента Туреччини.

Якщо турецькі виборці скажуть "так", після внесення змін до Конституції президент зможе сам призначати міністрів та вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент. Також він буде одночасно і очільником уряду, а посаду прем'єр-міністра скасують 2019 року.

Крім того, Ердоган, який наразі очолює країну, отримає можливість залишатись при владі упродовж двох п'ятирічних термінів - до 2029 року. Також він зможе повернутися у крісло глави керівної Партії справедливості та розвитку.

Зміни передбачають і збільшення кількості депутатів парламенту - з 550 до 600, а вибори депутатів і президента проводитимуться раз на п'ять років в один день.

Опозиційні турецькі партії попереджають, що конституційні зміни фактично призведуть до диктатури у Туреччині.

Українська правда