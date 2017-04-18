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Порошенко, Путин, Меркель и Олланд поговорили по телефону о Донбассе

Вторник, 18 апреля 2017, 01:25
Порошенко, Путин, Меркель и Олланд поговорили по телефону о Донбассе

Состоялся телефонный разговор президента Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, и президентом Франции Франсуа Олландом.

Об этом в ночь на вторник сообщила пресс-служба Кремля.

 В заявлении говорится, что "нормандская четверка" подтвердила курс на выполнение минских соглашений.

"Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования", - отметили в Кремле.

Также стороны "приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения".

Кроме того, лидеры призвали активизировать работу по обмену заложников по формуле "всех на всех".

"Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавили в Кремле.

Также стороны выразили надежду на то, что формат "нормандской четверки" продолжит работу и после президентских выборов во Франции.

Позже, в 8:50 вторника, пресс-служба президента Украины раздала такое же сообщение о телефонном разговоре четырех лидеров под заголовком "совместный пресс-релиз". Этот же текст обнародовали пресс-служба Меркель и пресс-служба Олланда.

Как известно, несмотря на перемирие, подконтрольные Кремлю боевики на Пасху 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения.

УП, обновлено

Темы: Минские соглашенияДонбассПорошенкоАТО
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