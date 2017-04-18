Полиция выясняет, что делали 30 вооруженных мужчин в здании Черкассыоблэнерго
Вторник, 18 апреля 2017, 20:55
Около 30 вооруженных мужчин во вторник пришли в помещение Черкассыоблэнерго.
Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
Согласно информации, мужчины, которые были вооружены помповыми ружьями и травматическим оружием, находились на втором этаже здания.
"В результате длительных переговоров руководства Главка с данными лицами, помещение госучреждения были освобождены от посторонних лиц", - отметили в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают основания и цели пребывания указанных людей на территории общества. Оружие, которое имели при себе мужчины, изъято.
Украинская правда