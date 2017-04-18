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Полиция выясняет, что делали 30 вооруженных мужчин в здании Черкассыоблэнерго

Вторник, 18 апреля 2017, 20:55

Около 30 вооруженных мужчин во вторник пришли в помещение Черкассыоблэнерго.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Согласно информации, мужчины, которые были вооружены помповыми ружьями и травматическим оружием, находились на втором этаже здания.

 
 

"В результате длительных переговоров руководства Главка с данными лицами, помещение госучреждения были освобождены от посторонних лиц", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают основания и цели пребывания указанных людей на территории общества. Оружие, которое имели при себе мужчины, изъято.

Украинская правда

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Темы: Черкассыполиция
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