На затонувшем сухогрузе было 9 граждан Украины – МЧС РФ

На затонувшем сухогрузе "Герои Арсенала" было 9 граждан Украины, 2 человека из России и один – из Грузии.

Об этом начальник пресс-службы управления МЧС РФ в аннексированном Крыму Владимир Иванов сообщил "Интерфаксу".

Один из двенадцати членов экипажа судна поднят на борт в состоянии сильного переохлаждения, еще с четырьмя налажен визуальный контакт.

"Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению, они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Их сильной волной относят от корабля. Пока их состояние непонятно", – сказал Иванов.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что спасенным является моторист судна, гражданин Украины, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, капитаном сухогруза был россиянин.

Представитель ГУ МЧС по Крыму уточнил, что место крушения находится примерно в 27 км от побережья Крыма: "Примерная точка привязки – село Яковенково в районе Керчи".

По данным морских спасательных служб, судно на момент крушения стояло на рейде.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту крушения судна возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта").

Обстоятельства случившегося выясняют.

Источник "Интерфакса" в международных службах морского поиска и спасения сказал, что "предварительно, по докладу экипажа, во время кораблекрушения они столкнулись с сильным штормом. Справиться со стихией экипажу не удалось, и судно затонуло".

Транспортные надзорные службы проверят, насколько исправным был затонувший в Черном море сухогруз перед выходом в рейс, сообщил агентству источник в международных службах морского поиска и спасения.

"Предварительно, сухогруз мог иметь замечания по части технического состояния, однако, утверждать это однозначно нельзя. Все документы будут проверены", – сказал собеседник.

Ранее в среду сообщалось, что судно "Герои Арсенала", следовавшее из Азова в Турцию с грузом зерна, потерпело крушение. Оно пропало в районе Керченской переправы. Сигнал бедствия от капитана сухогруза поступил около 03:54 мск среды.

По предварительным данным, сухогруз полностью ушел под воду. На борту было 12 человек.

"Интерфаксу" в пресс-службе "Росморречфлота" сказали: "Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул".