На затонувшем сухогрузе было 9 граждан Украины – МЧС РФ
На затонувшем сухогрузе "Герои Арсенала" было 9 граждан Украины, 2 человека из России и один – из Грузии.
Об этом начальник пресс-службы управления МЧС РФ в аннексированном Крыму Владимир Иванов сообщил "Интерфаксу".
Один из двенадцати членов экипажа судна поднят на борт в состоянии сильного переохлаждения, еще с четырьмя налажен визуальный контакт.
"Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению, они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Их сильной волной относят от корабля. Пока их состояние непонятно", – сказал Иванов.
В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что спасенным является моторист судна, гражданин Украины, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, капитаном сухогруза был россиянин.
Представитель ГУ МЧС по Крыму уточнил, что место крушения находится примерно в 27 км от побережья Крыма: "Примерная точка привязки – село Яковенково в районе Керчи".
По данным морских спасательных служб, судно на момент крушения стояло на рейде.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту крушения судна возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта").
Обстоятельства случившегося выясняют.
Источник "Интерфакса" в международных службах морского поиска и спасения сказал, что "предварительно, по докладу экипажа, во время кораблекрушения они столкнулись с сильным штормом. Справиться со стихией экипажу не удалось, и судно затонуло".
Транспортные надзорные службы проверят, насколько исправным был затонувший в Черном море сухогруз перед выходом в рейс, сообщил агентству источник в международных службах морского поиска и спасения.
"Предварительно, сухогруз мог иметь замечания по части технического состояния, однако, утверждать это однозначно нельзя. Все документы будут проверены", – сказал собеседник.
Ранее в среду сообщалось, что судно "Герои Арсенала", следовавшее из Азова в Турцию с грузом зерна, потерпело крушение. Оно пропало в районе Керченской переправы. Сигнал бедствия от капитана сухогруза поступил около 03:54 мск среды.
По предварительным данным, сухогруз полностью ушел под воду. На борту было 12 человек.
"Интерфаксу" в пресс-службе "Росморречфлота" сказали: "Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул".