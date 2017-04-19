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Матиос рассказал, чем занимался в Администрации Януковича

Среда, 19 апреля 2017, 15:32

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в 2011-2014 годах был заместителем руководителя Главного контрольного управления Администрации президента.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Прокурор рассказал, что на эту должность в 2011 году он был командирован приказом тогдашнего председателя СБУ Валерия Хорошковского.

"Управление занималось проверкой выполнения указов и распоряжений президента (Виктора Януковича – ред.). Все акты, к составлению которых я имел отношение, принимались комиссионно. И я спокоен за каждую подпись, которую тогда поставил", - говорит он.

По словам Матиоса, уволил его и отправил обратно в СБУ Андрей Клюев, который в январе 2014 года стал главой Администрации Януковича.

"Меня там (в СБУ – ред.) ждали с наручниками, поэтому я не вернулся на Владимирскую, а скрывался в центре города", – вспоминает Матиос.

Как сообщалось, в январе 2017 года защита Януковича требовала допросить Матиоса по делу о госизмене.

Украинская правда

Темы: МатиосЯнукович
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