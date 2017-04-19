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АМПУ: Затонувший вблизи Крыма сухогруз не приписан к Украине

Среда, 19 апреля 2017, 16:08

Сухогруз "Герои Арсенала", который затонул в акватории Черного моря 19 апреля, шел под флагом Панамы, но не приписан ни к одному украинскому порту.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины, передает Крим.Реалии.

"Мы не отвечаем за безопасность на той территории в силу оккупации Крыма, об этом мы информировали в 2014 году. На сегодняшний день, флаг у судна панамский, поэтому оно приписано где-то в Панаме, оно не приписано к украинскому порту", - сообщили в администрации.

В то же время, как сообщает "Интерфакс" агентство морского транспорта Грузии подтвердило, что среди 12 членов экипажа действительно находился один гражданин республики, который был боцманом.

Как сообщил заместитель директора агентства Вахтанг Микелаишвили, на данный момент известно, что в ходе спасательной операции удалось найти пять членов экипажа, еще семь человек пока считаются пропавшими без вести.

В заявлении, распространенном агентством морского транспорта Грузии говорится, что 4 апреля сухогруз "Герои Арсенала" находился в порту Поти и "его техническое состояние не вызывало сомнений".

При этом отмечается, что судно является собственностью турецкой компании Gunes Denizcilik Nakliyat ve Dis Ticaret Limited Sirketi (Gunes Shipping & Trading Company Limited).

Как известно, судно "Герои Арсенала", которое плыло из Азова в Турцию с грузом зерна, потерпело кораблекрушения. Оно исчезло в районе Керченской переправы. Сигнал бедствия от капитана сухогруза поступил примерно в 03:54 в среду. Вероятной причиной называется мощный шторм.

МЧС РФ сообщил, что на затонувшем сухогрузе "Герои Арсенала" было 9 граждан Украины, 2 человека из России и один - из Грузии.

По данным Росморречфлота, капитаном сухогруза был русский. В так называемом "МЧС Крыма" заявили, что судно Герои Арсенала имеет флаг Панамы, однако его порт приписки находится в Херсоне.

Темы: кораблиТурция
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