Поиски членов экипажа затонувшего сухогруза возобновят утром
В связи с наступлением темного времени суток вечером 19 апреля спасатели приостановили поиски членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, передает ТАСС.
Поисковые работы возобновятся в четверг, 20 апреля, с рассветом.
На данный момент удалось спасти одного члена экипажа, достать из воды тела еще трех человек, а также обнаружить два пустых гидрокостюма.
Как известно, судно "Герои Арсенала", которое плыло из Азова в Турцию с грузом зерна, потерпело кораблекрушение. Оно исчезло в районе Керченской переправы. Сигнал бедствия от капитана сухогруза поступил примерно в 03:54 в среду. Вероятной причиной называется мощный шторм.
На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии.