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Порошенко уверен, что США не изменят позиции по Крыму

Четверг, 20 апреля 2017, 13:07

Президент Петр Порошенко уверен, что США никогда не признают незаконной аннексии Крыма.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News, сообщает пресс-служба Порошенко.

"Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконной аннексию Крыма", - сказал он.

Порошенко напомнил о Будапештском меморандуме, по которому США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Он отметил, что в течение длительного времени обе американские партии – демократов и республиканцев – поддерживали Украину.

"Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что у него было несколько телефонных разговоров с президентом Дональдом Трампом, встреча с вице-президентом Майком Пенсом, разговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсон.

"Есть четкая позиция: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров", - рассказал Порошенко.

Как известно, во время этого интервью Порошенко заявил, что на Донбассе настоящая война, а не замороженный конфликт.

Темы: КрымПорошенко
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