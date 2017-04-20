Порошенко впевнений, що США не змінять позиції щодо Криму

Президент Петро Порошенко впевнений, що США ніколи не визнають незаконної анексії Криму.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News, повідомляє прес-служба Порошенка.

"Ніколи не мав сумнівів, що жоден американський президент, включаючи Дональда Трампа, ніколи не визнає незаконну анексію Криму", - сказав він.

Порошенко нагадав про Будапештський меморандум, за яким США, Велика Британія, Франція та Росія гарантували територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Він наголосив, що протягом тривалого часу обидві американські партії - демократів та республіканців - підтримували Україну.

"Немає сумнівів, що статус глобального лідера, який займає США, неможливо підтримувати без чіткої позиції щодо України", - сказав Порошенко.

Він нагадав, що мав декілька телефонних розмов з президентом Дональдом Трампом, зустріч з віце-президентом Майком Пенсом, розмови з держсекретарем Рексом Тіллерсоном.

"Маємо чітку позицію: нічого про Україну без України. Це був мій месседж на Мюнхенській конференції, і ми отримали підтримку від партнерів", - розповів Порошенко.

Як відомо, під час цього інтерв'ю Порошенко заявив, що на Донбасі справжня війна, а не заморожений конфлікт.

Українська правда