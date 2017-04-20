В Харькове обыскали местный сайт

Полиция и Государственная фискальная служба Харьковской области 19 апреля провели обыски в харьковском интернет-издании 057.ua.

Об этом сообщает сайт областного управления Нацполиции.

В ходе обысков изъяты документы по использованию труда сотрудников без надлежащего оформления, наличные средства и электронные носители информации.

Как сказано в сообщении, согласно документам в этом СМИ работают только семь сотрудников. Однако допрошенные во время досудебного расследования в качестве свидетелей 12 человек рассказали, что они фактически работали в издании без официального трудоустройства и получали в "конверте" зарплату в размере от 5 до 15 тыс. грн.

В свою очередь в самом издании 057.ua заявляют о давлении и преследовании.

"На единственное независимое Интернет-издание Харькова — сайт города 057.ua — оказывается давление. Сегодня в офисе редакции прошли обыски. Работа независимого он-лайн медиа парализована. Компьютеры и другая оргтехника изъяты", - сказано в заявлении редакции.

