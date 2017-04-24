Тело погибшего наблюдателя передали ОБСЕ, раненые - в больнице Луганска

Боевики ОРЛО передали на подконтрольную Киеву территорию тело погибшего от взрыва наблюдателя ОБСЕ, двое пострадавших членов миссии находятся в больнице Луганска.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-офицер украинской стороны СЦКК Дмитрий Струтинский.

"Вчера (23 апреля – ред.) около 10 часов вечера тело было завезено на подконтрольную украинской власти территорию", - сказал он.

По словам Струтинского, это было сделано по обращению СММ.

Он рассказал также, что двое пострадавших от взрыва наблюдателей ОБСЕ находятся в одной из больниц Луганска.

По данным "Интерфакс-Украина", состояние их здоровья оценивается как "средней тяжести".

Агентство также сообщило, что "следственные органы "ЛНР" занялись расследованием єтого происшествия.

Как сообщалось, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате которого один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу.

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Украинская правда