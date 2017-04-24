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В САП ожидают, что суд в Молдове рассмотрит экстрадицию Чауса

Понедельник, 24 апреля 2017, 14:37

Суд в Молдове рассмотрит вопрос выдачи Украине судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на этой неделе.

Об этом сообщает 24 апреля пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По информации Антикоррупционной прокуратуры Молдовы на этой неделе судом Молдовы будет рассмотрена апелляция прокуратуры на меру пресечения в виде домашнего ареста для судьи Николая Чауса и выдачу украинским правоохранительным органам для осуществления правосудия", – говорится в сообщении.

В САП напоминают, что ходатайство о задержании и выдаче судьи Чауса для осуществления правосудия Украины было передано молдавский стороне 18 января 2017 года, а 6 марта  детективы НАБУ лично отвезли документы для осуществления процедуры экстрадиции в Кишинев в прокуратуру Молдовы.

Сейчас, по информации Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, Чаус находится под экстрадиционным арестом, однако суд Молдовы, учитывая его пребывание под стражей больше месяца и отсутствие возможности влиять на ход следствия, отпустил его под домашний арест.

В САП отмечают, что судья Чаус находится на территории Молдовы и до момента передачи его украинским правоохранителям все процессуальные действия с ним проводят правоохранительные органы Молдовы согласно молдавского законодательства и международно-правовых сделок.

В то же время директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не берется прогнозировать, когда Молдова выдаст Украине Чауса.

"Прогнозировать временные сроки экстрадиции очень трудно. Процесс продолжается", - заверил он журналистов на брифинге 24 апреля.

Также Сытник сообщил, что детектив НАБУ ездил в Молдову, но Чаус поработать с детективом отказался. Также судья не ответил, по каким соображениям он там остается.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Чауса.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.

Украинская правда

Темы: Антикоррупционная прокуратурасудвзятка
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