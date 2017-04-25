Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ возбудила дело против журналистов ZIK по статье "Диверсия"

Вторник, 25 апреля 2017, 11:24

СБУ открыла уголовное производство по статье "Подготовка к диверсии", обвинив журналистов телеканала ZIK в попытке снять режимный объект на Ровенщине.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, люди, которые представились журналистами проекта "Тропами войны" телеканала ZIK, в контролируемой зоне вблизи военной части вели съемки с квадрокоптера. Это заметил местный житель, о чем сообщил военным. На место происшествия прибыл противодиверсионное воинское подразделение, который задержал съемочную группу.

Журналисты заявили, что выполняют редакционное задание, снимая лесной массив и местный туристический объект "Тоннель любви".

В итоге СБУ внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам подготовки к диверсии по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 Уголовного кодекса. По этому поводу сейчас ведутся "неотложные следственные действия".

СБУ сообщила, что свидетель, сообщивший военным о съемках, получил поощрение от руководства спецслужбы.

Служба безопасности пояснила также, что в связи с активизацией диверсионной работы российских спецслужб в стране усилены режимные мероприятия в районе военных объектов.

Как сообщалось, 24 апреля военнослужащие задержали неподалеку от военной части в пгт Оржев в Ровненской области журналистов телеканала ZIK, обвинив их в том, что они пытались снять с квадрокоптера "особо важный стратегический объект".

В то же время на сайте ZIK отмечается, что недалеко от Оржева съемочная группа программы военных расследований телеканала, ее автор и ведущий Андрей Стельмах, находилась в командировке по редакционному заданию. Телеканал считает, что журналистов задержали под надуманным предлогом.

Украинская правда

Темы: телевидениеСМИСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
телевидение
Бужанскому не грозит штраф за отказ говорить на украинском в эфире – языковой омбудсмен
МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно
В Крыму в эфире нескольких каналов показали ролик о контрнаступлении Украины
Последние новости
06:20
Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: