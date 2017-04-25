СБУ відкрила справу проти журналістів ZIK за статтею "Диверсія"

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "Підготовка до диверсії", звинувативши журналістів телеканалу ZIK у спробі зняти режимний об'єкт на Рівненщині.

Про це повідомляє у вівторок прес-центр Служби безпеки України.

За даними спецслужби, люди, які представились журналістами проекту "Стежками війни" телеканалу ZIK, у контрольованій зоні поблизу військової частини вели зйомки з квадрокоптера. Це помітив місцевий мешканець, про що повідомив військових. На місце події прибув протидиверсійний військовий підрозділ, який затримав знімальну групу.

Журналісти заявили, що виконують редакційне завдання, знімаючи лісовий масив та місцевий туристичний об’єкт "Тунель кохання".

За результатами огляду місця події СБУ внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками готування до диверсії за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 Кримінального кодексу. З цього приводу зараз ведуться "невідкладні слідчі дії".

СБУ повідомила, що свідок, який повідомив військових про зйомки, отримав заохочення від керівництва спецслужби.

Служба безпеки пояснила, що у зв’язку із активізацією диверсійної роботи російських спецслужб у країні посилено режимні заходи в районі військових об’єктів.

Як повідомлялося, 24 квітня військовослужбовці затримали неподалік військової частини в смт Оржів в Рівненській області журналістів телеканалу ZIK, звинувативши їх в тому, що вони намагалися зняти з квадрокоптера "особливо важливий стратегічний об'єкт".

У то же час на сайті ZIK зазначається, що неподалік селища Оржів знімальна група програми військових розслідувань телеканалу, її автор і ведучий Андрій Стельмах, перебувала у відрядженні з редакційним завданням. Телеканал вважає, що журналістів затримали за надуманим приводом.

Українська правда