Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ відкрила справу проти журналістів ZIK за статтею "Диверсія"

Вівторок, 25 квітня 2017, 11:24

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "Підготовка до диверсії", звинувативши журналістів телеканалу ZIK у спробі зняти режимний об'єкт на Рівненщині.

Про це повідомляє у вівторок прес-центр Служби безпеки України.

За даними спецслужби, люди, які представились журналістами проекту "Стежками війни" телеканалу ZIK, у контрольованій зоні поблизу військової частини вели зйомки з квадрокоптера. Це помітив місцевий мешканець, про що повідомив військових. На місце події прибув протидиверсійний військовий підрозділ, який затримав знімальну групу.

Журналісти заявили, що виконують редакційне завдання, знімаючи лісовий масив та місцевий туристичний об’єкт "Тунель кохання".

За результатами огляду місця події СБУ внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками готування до диверсії за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 Кримінального кодексу. З цього приводу зараз ведуться "невідкладні слідчі дії".

СБУ повідомила, що свідок, який повідомив військових про зйомки, отримав заохочення від керівництва спецслужби.

Служба безпеки пояснила, що у зв’язку із активізацією диверсійної роботи російських спецслужб у країні посилено режимні заходи в районі військових об’єктів.

Як повідомлялося, 24 квітня військовослужбовці затримали неподалік військової частини в смт Оржів в Рівненській області журналістів телеканалу ZIK, звинувативши їх в тому, що вони намагалися зняти з квадрокоптера "особливо важливий стратегічний об'єкт".

У то же час на сайті ZIK зазначається, що неподалік селища Оржів знімальна група програми військових розслідувань телеканалу, її автор і ведучий Андрій Стельмах, перебувала у відрядженні з редакційним завданням. Телеканал вважає, що журналістів затримали за надуманим приводом.

Українська правда

Теми: телебаченняЗМІСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
телебачення
"СМТ Інгулець" та інші серіали: куди підуть 448 мільйонів Мінкульту
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
Останні новини
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
Усі новини...
Реклама: