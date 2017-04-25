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Посольство РФ в Киеве пикетируют с требованием найти пропавших крымчан

Вторник, 25 апреля 2017, 11:39

У посольства России в Киеве 25 апреля в десятый раз проходит акция "Где Эрвин?" в поддержку пропавших без вести крымчан.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

На этот раз акция проходит под лозунгом "Пропасть в пропасть": пропавшие в "пропасть" РФ".

 

Как известно, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова похитили неизвестные в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затянули его в свой микроавтобус.

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После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи исчезновения людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следком Крыма утверждают, что "массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет".

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищение совершила российская власть или подконтрольные ей парамилитарные группы. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.

Как известно, Россия оккупировала Крымский полуостров весной 2014 года. На военной технике и форме российских военных были замаскированы все тактические знаки.

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Сама РФ отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Темы: РосcияКрымкрымские татарыправа человека
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