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Российские спецслужбы на май готовят провокации в Одессе – ГУР

Вторник, 25 апреля 2017, 12:26

Разведка заявляет, что спецслужбы России готовят провокации для организации массовых беспорядков в Одессе 2 и 9 мая.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"По имеющейся информации, специальные службы РФ готовят проведение провокационных мероприятий антиукраинской направленности на территории Одесской области под предлогом празднования годовщины памяти жертв событий в Одессе в 2014 году (2 мая) и Дня победы (9 мая)", – говорится в сообщении.

В ходе акций ожидается провоцирование протестующими столкновений с патриотически настроенными активистами и сотрудниками правоохранительных органов.

По данным ГУР, пророссийские СМИ планируют освещать указанные события как обострение межнационального конфликта на Юге Украины.

"В целом информационная кампания подконтрольных Кремлю СМИ будет направлена на навязывание международному сообществу убеждений о притеснениях национальных меньшинств в Украине со стороны праворадикальных движений и украинской власти и нестабильности ситуации безопасности в нашей стране", – говорится в сообщении.

Отмечается, что целью этих мер является причинение существенного негативного влияния на международный имидж Украины в контексте проведения конкурса "Евровидение-2017".

Как сообщалось, во избежание провокаций 2 и 9 мая в Одессе и области будут усиленно работать правоохранители и нацгвардейцы.

19 апреля Служба безопасности заявила, что блокировала запланированную Российской Федерацией провокацию в Одессе.

10 апреля у памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко в Одессе между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли на возложение цветов, произошли столкновения.

Украинская правда

Темы: разведкаОдессапровокации
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