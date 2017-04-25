Уволился один из судей, который должен был рассматривать дело Януковича

Высший совет правосудия уволил судью Оболонского районного суда Киева Дмитрия Камбулова, назначенного для рассмотрения дела бывшего Президента Виктора Януковича.

Об этом сказал председатель ВСП Игорь Бенедисюк, передают Украинские Новости.



"Уволить Камбулова Дмитрия Геннадиевича в связи с подачей заявления об отставке", - огласил он решение совета.

Докладчик по этому вопросу Татьяна Малашенкова отметила, что судья Камбулов имеет право подать в отставку, так как его стаж на должности судьи составляет более 20 лет.

Таким образом, с 25 апреля Камбулов уволен с должности судьи, относительно Девятко 16 мая дисциплинарная палата ВСП рассмотрит вопрос его увольнения.

Как известно, уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича должна была рассматривать коллегия из трех судей Оболонского районного суда Киева в составе председателя суда Владислава Девятко, его заместителя Дмитрия Камбулова и судьи гражданско-административной коллегии судей Максима Титова.



Януковича вызвали на заседание суда 4 мая по делу о государственной измене.