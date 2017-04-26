Ответственность за теракт в Петербурге взяла группировка, связанная с "Аль-Каидой"

Связанная с "Аль-Каидой" террористическая группировка "Батальон имама Шамиля" взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов.

Группировка также пригрозила новыми терактами.

Старший редактор журнала Long War Journal Томас Джослин со ссылкой на SITE в своем твиттере написал, что взрыв был "местью за действия России в Сирии, Чечне и Ливии".

Теракт в метро Петербурге произошел 3 апреля. Его жертвами стали 16 человек, в том числе предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов. Взрыв произошел в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

17 апреля ФСБ РФ сообщила о задержании Аброра Азимова — предполагаемого организатора теракта. По делу о теракте был также задержан его брат Акрам.

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