Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ответственность за теракт в Петербурге взяла группировка, связанная с "Аль-Каидой"

Среда, 26 апреля 2017, 00:56

Связанная с "Аль-Каидой" террористическая группировка "Батальон имама Шамиля" взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов. 

Группировка также пригрозила новыми терактами.

Старший редактор журнала Long War Journal Томас Джослин со ссылкой на SITE в своем твиттере написал, что взрыв был "местью за действия России в Сирии, Чечне и Ливии". 

Теракт в метро Петербурге произошел 3 апреля. Его жертвами стали 16 человек, в том числе предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов. Взрыв произошел в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

17 апреля ФСБ РФ сообщила о задержании Аброра Азимова — предполагаемого организатора теракта. По делу о теракте был также задержан его брат Акрам.

Дождь

Темы: Росcиятеракт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Росcия
Разведка Британии объяснила, почему Путин хочет дать тяжелое оружие "Росгвардии"
Премьер Грузии к 15-й годовщине нападения РФ: "Хотим мирно воссоединить страну"
Саммит в Джидде показал рост разногласий Китая с Россией по войне в Украине – ISW
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: