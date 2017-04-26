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Экс-посол США: Конгресс может помешать сокращению помощи Украине

Среда, 26 апреля 2017, 04:50

Серьезное сокращение новой администрацией США программ финансирования внешней поддержки, в том числе более 68% для Украины, может не пройти процедуру утверждения в американском Конгрессе.

Об этом рассказал экс-посол США в Украине Джон Хербст в комментарии "Укринформу".

"Администрация Трампа заняла офис с узким пониманием наших нужд национальной безопасности", - ответил он на вопрос, создает ли сокращение внешней поддержки США риски для Вашингтона потерять свое влияние в других регионах.

Он подчеркнул, что Конгресс США "лучше понимает важность сильного дипломатического корпуса и программ помощи в вопросах (американской – ред.) безопасности". Это же можно сказать о министре обороны Меттисе и американских военных, добавил Хербст.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует серьезное сокращение помощи Украине по линии USAID.

Темы: СШАУкраина
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