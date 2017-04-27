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Россия вторглась в Украинe с почти пустым автомобилем "гумконвоя"

Четверг, 27 апреля 2017, 09:46

Российский "гуманитраний" конвой с нарушением международного и украинского законодательства въехал на территорию Украины через неконтролируемые участки украинско-российской границы.

Об этом "Украинской правде" сообщил помощник главы Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.

"Утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного 64-го так называемого "гуманитарного конвоя". Всего с 6:20 до 7:40 через российские пункты Донецк и Матвеев Курган проследовали 2 колонны в составе 41 автомобиля", - сказал Слободян.

Он отметил, что РФ нарушила все международные нормы, Красный крест не мог принимать участия в осмотре груза, украинская межведомственная группа осуществила лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

"Согласно визуальному наблюдению, в большинстве грузовиков было якобы детское питание, один автомобиль якобы содержал медикаменты", - сказал Слободян.

В то же время он подчеркнул, что автомобиль с якобы медикаментами был заполнен лишь на 10%.

"Еще одна особенность этого конвоя - количество автомобилей не соответствовало заявленной в предварительной ноте РФ", - добавил он.

Ранее сайты боевиков сообщали, что россияне везут им 262 тонны грузов, однако российский МЧС анонсировал, что везет 400 тонн груза.

Оксана Коваленко, УП

Темы: ДонбассРосcияПограничная служба
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