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Экс-депутат Миримский умер

Четверг, 27 апреля 2017, 12:29

Экс-депутат нескольких созывов Верховной рады Украины, экс-глава пророссийской партии "Союз" Лев Миримский скоропостижно скончался в возрасте 57 лет.

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на два близких к нему источника.

В то же время оба источника отказались сообщить подробности и причины смерти Миримского.

 

В то же время другое крымское издание Крымское информационное агентство сообщило, что Миримский  умер в Киеве.

По информации источника, смерти Миримского предшествовали два инсульта, в больницу в критическом состоянии он попал по "скорой помощи", а сегодня под утро у экс-депутата остановилось сердце.

Как известно, во время захвата Крыма Миримский был депутатом ВР, избранным по мажоритарному округу именно от полуострова. Он не поддерживал Майдан, а занимал пророссийскую позицию. Однако оставался депутатом до истечения полномочий ВР этого созыва.

Миримский сообщал УП, что во время псевдореферендума, который проводили в Крыму 16 марта 2014 вся его семья находилась в Киеве.

15 марта 2014 на вопрос УП о статусе Крыма он отвечал так:

"Сегодня правовой статус Крыма спорный, так как согласно Конституции - это Украина, согласно решению, которое приняли крымчане - они стали самостоятельными. Я разрываюсь, потому что у меня двое детей - крымчане, а младший сын - киевлянин. Но я люблю их одинаково. Также я люблю и Крым, и Киев ".

После окончания депутатских полномочий он жил в Крыму.

Украинская правда

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