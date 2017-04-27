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Екс-депутат Миримський помер

Четвер, 27 квітня 2017, 12:29

Екс-депутат кількох скликань Верховної Ради України, екс-глава проросійської партії "Союз" Лев Миримський раптово помер у віці 57 років.

Про це повідомляє Кримінформ з посиланням на два близьких до нього джерела.

У той же час обидва джерела відмовилися повідомити подробиці і причини смерті Миримського.

 

У свою чергу Кримське інформаційне агентство повідомило, що Миримський помер в Києві.

За інформацією джерела, смерті Миримського передували два інсульти, в лікарню в критичному стані він потрапив по "швидкій допомозі" а сьогодні під ранок у екс-депутата зупинилося серце.

Як відомо, під час захоплення Криму Миримський був депутатом ВР, обраним по мажоритарному округу саме від півострова. Він не підтримував Майдан, а займав проросійську позицію. Однак залишався депутатом до закінчення повноважень ВР сьомого скликання.

Миримський повідомляв УП, що під час псевдореферендуму, який проводили у Криму 16 березня 2014 року вся його родина перебувала в Києві. 7 березня він ще сподівався, що Крим залишиться в Україні.

15 березня 2014 року на питання УП про статус Криму він відповідав так:

"Сьогодні правовий статус Криму спірний, тому що згідно з Конституцією – це Україна, згідно з рішенням, яке прийняли кримчани – вони стали самостійними. Я розриваюся, тому що в мене двоє дітей – кримчани, а молодший син – киянин. Але я люблю їх однаково. Також я люблю й Крим, і Київ".

Українська правда

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