Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-нардеп РФ рассказал, кто стоит за убийством Вороненкова

Четверг, 27 апреля 2017, 12:46
Экс-нардеп РФ рассказал, кто стоит за убийством Вороненкова

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что за убийством экс-депутата российского парламента Дениса Вороненкова в Киеве стоят российские спецслужбы.

Об этом он сказал в интервью изданию "Апостроф".

По его словам до сих пор не появляется "альтернативных вариантов".

"Я многого не могу рассказать... есть ряд достаточно интересных деталей о том, как действовали киллеры, как они были организованы, где и как они получали заказ. Но все это лишь подтверждает общую теорию, что за этим стоят российские спецслужбы и, скорее всего, конкретный человек", - сказал Пономарев.

По его мнению, это дело с точки зрения раскрытия проще дела Павла Шеремета.

Он также добавил, что благодаря охраннику был убит киллер, а соответственно, известно, кем он был, известны сообщники, известно, как они получали заказы, известно, какие у них были проблемы по ходу реализации этого злодеяния.

"То есть, все подробности видно. Главное, что для следствия нужно сделать, то, над чем они работают – это доказать, кто был заказчиком", - отметил Пономарев.

Как известно, 23 марта, в центре Киева при входе в отель Премьер Палас расстреляли бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Он шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

Нападающий выстрелил в Вороненкова и его охранника, охранник успел в ответ выстрелить в киллера. И охранник, и киллер получили ранения. Позже киллер умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Вороненков осенью 2016 выехал из России, а в декабре автоматически получил украинское гражданство, поскольку имеет украинские корни.

Он рассказывал, что помощник президента РФ Владислав Сурков был против аннексии Крыма, а депутатов заставляли голосовать за аннексию.

Сам Вороненков также голосовал за аннексию Крыма, однако заявлял, что его не было в зале во время голосования, а проголосовал его карточка.

24 марта Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук написал, что убийца Вороненкова - гражданин Украины Павел Паршов, который прошел специальное обучение в школе для диверсантов в России.

"Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины, Паршовим Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб. (...) В России, где он находился перед переброской в Украине, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов , созданной еще во времена сталинского НКВД ", - написал Геращенко на странице в Фейсбуке.

По данным депутата, в Украине Паршов вел обычную жизнь, был частным предпринимателем, в 2011 году был объявлен в розыск за экономические преступления.

"За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за пределы Украины. Но в феврале 2015 году он пересек границу Украины, пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью", - пояснил он.

Темы: РосcияубийствоКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Росcия
Враг атаковал Одессу: есть разрушения и пострадавшие
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: