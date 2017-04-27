Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Насиров отрицает, что после объявления подозрения ходил в визовый центр

Четверг, 27 апреля 2017, 15:37

Отстраненный от должности председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров отрицает, что посещал визовый центр в Киеве.

Об этом Роман Насиров сказал журналистам в кулуарах здания суда, сообщает Укринформ.

Ранее Алексей Тамразов 18 апреля на своей странице в Facebook опубликовал фото с визового центра vfs.global, где был замечен человек в темных очках, очень похожый на Насирова.

Насирова объяснил имеющиеся в Интернете фото стечением обстоятельств.

 
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ТАМРАЗОВ

"Эта фотография была сделана в ТРЦ "Гулливер" на пятом этаже, где я покупал воду. Откуда взялась информация, что я был в визовом центре, я не знаю, я там не был", - сказал Насиров.

Он также отметил, что вблизи квартиры, где он живет после внесения залога, есть несколько визовых центров и при желании он мог бы воспользоваться ими.

Как известно, в четверг Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца мера пресечения Насиров в виде содержания под стражей с альтернативой залога 100 миллионов гривен.

После внесения залога на Насирова одели электронный браслет.

Темы: НасировсудСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Насиров
Сырский: Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении, но оборона крепка
ВАКС уменьшил залог Насирову с 523 до 261 млн грн
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
Последние новости
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
Все новости...
Реклама: