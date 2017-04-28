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В Пентагоне расследуют получение денег Флинном от иностранных компаний

Пятница, 28 апреля 2017, 05:26

Главный инспектор Пентагона начал расследование, целью которого является установить, законно ли экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн получал деньги от иностранных компаний.

Об этом свидетельствует письмо, обнародованное демократами в Палате представителей Конгресса в четверг, передает Reuters.

Главный инспектор намерен выяснить, "действительно ли Флинн не заручился требуемым одобрением перед получением каких-либо средств от зарубежных правительств", - говорится в письме.

Глава комитета демократ Элайджа Каммингс также обнародовал документы Пентагона, которые показали, что ведомство не обнаружило свидетельств того, что Флинн просил разрешения на получение зарубежных средств, хотя в 2014 году его предупреждали, что таковое требуется.

Адвокат Флинна не ответил на просьбу о комментарии.

Флинн подал в отставку вечером 13 февраля после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он потенциально уязвим для шантажа со стороны России.

Ряд конгрессменов от Демократической партии США потребовали провести расследование действий Майкла Флинна.

Также стало известно, что демократы требовали от советника Трампа по нацбезопасности объяснить "гонорары" из РФ.

Позже Флинн в своей декларации указал, что получал гонорары от российских компаний.

Темы: США
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